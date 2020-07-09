Kars'ta Kovid-19 kaynaklı yoğun bakım hastası yok - Son Dakika

Kars Valisi Türker Öksüz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı kentteki hastanelerde entübe ve yoğun bakımda yatan hasta olmadığını açıkladı.

Vali Öksüz başkanlığında Gazi Toplantı Salonu'nda düzenlenen "İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı"na katıldı.

Öksüz, burada yaptığı konuşmada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kentte gerçekleştirilen çalışmaların yoğun ve titizlikle sürdürüldüğünü söyledi.

Vatandaşların kurallara uyması gerektiğini anlatan Öksüz, "Bu salgın dönemi dinamik bir süreç, salgına bitti gözüyle bakamayız, 'Kars'ta ikinci dalga var' da diyemeyiz ama zaman zaman vatandaşlarımızın çok özen göstermemesinden dolayı sıkıntılar olabiliyor. Düğünler, cenazelerden kaynaklı sıkıntılar olabiliyor aslında bu sorun tüm Türkiye'de var." dedi.

Öksüz, Kars'ta bazı köy ve bölgelerde karantina tedbirlerinin devam ettiğini ifade ederek, şunları belirtti:

"Kurallara uymamız gerekiyor, ilimizde sıkıntılı bir süreç söz konusu değil ancak zaman zaman vakalarımızda tedbirlere uymamaktan doğan artışlar olabiliyor. Biz başta karantina olmak üzere tedbirlerimizi mevcut duruma göre geliştiriyoruz, ek tedbirler alıyoruz, sonuna kadar mücadele edeceğiz, asla rehavete kapılmayacağız. Salgın öncesindeki davranışlarımıza dönersek sıkıntı çekeriz. Maske başta olmak üzere temizlik ve mesafe kurallarına harfiyen uymamız lazım. Bunlara uyarsak süreci çok rahat götürebiliriz."

Tedbirlerin önemine vurgu yapan Öksüz, "İlimiz Türkiye ölçeğinde Kovid-19 salgını konusunda en az vakayla yürüyen illerden birisidir. Vatandaşlarımıza önemli görevler düşüyor. Şu an entübe ya da yoğun bakımda olan hastamız yok, bazı hastalarımızın tedavilerine normal serviste devam ediliyor." bilgisini paylaştı.