Kars'ta Kovid-19 nedeniyle bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Kars'ın Arpaçay ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Yalınçayır köyünde karantina uygulaması başlatıldığı bildirildi.
Açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında köye giriş çıkışların durdurulduğu kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 14:55 - Kaynak: AA
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