Kars'ta Kovid-19 nedeniyle bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Yalınçayır köyünde karantina uygulaması başlatıldığı bildirildi.

Kars 'ın Arpaçay ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

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