Kars'ta Kovid-19 nedeniyle bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Kars'ın Digor ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Şatıroğlu köyünde karantina uygulaması başlatıldığı bildirildi.
Açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında köye giriş çıkışların durdurulduğu kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 09:53 - Kaynak: AA
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