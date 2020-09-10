Kars'ta Kovid-19 nedeniyle bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Kars'ta merkeze bağlı Çerme köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Çerme köyünde karantina uygulaması başlatıldı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında köye giriş çıkışların durdurulduğu bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 18:35 - Kaynak: AA
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