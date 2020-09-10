Kars'ta Kovid-19 nedeniyle bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Çayarası köyünde karantina uygulaması başlatıldı.

Kars 'ın Kağızman ilçesindeki bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

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