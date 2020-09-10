Kars'ta Kovid-19 nedeniyle bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Kars'ın Kağızman ilçesindeki bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Çayarası köyünde karantina uygulaması başlatıldı.
Açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında köye giriş çıkışların durdurulduğu belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 21:25 - Kaynak: AA
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