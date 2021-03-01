Kars'ta Kovid-19 nedeniyle bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Kars'ın Digor ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Kocaköy'de karantina uygulaması başlatıldığı bildirildi.
Açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında köye giriş çıkışların durdurulduğu belirtildi.
Kaynak: AA
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