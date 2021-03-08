Kars'ta Kovid-19 nedeniyle bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Kars'ta Kovid-19 nedeniyle bir köy karantinaya alındı
08.03.2021 18:23
Kars'ın Digor ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Kars'ın Digor ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Alem köyünün karantinaya alındığı bildirildi.
Açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında köye giriş çıkışların durdurulduğu belirtildi.
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