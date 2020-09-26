Kars'ta kovid-19 salgınında alabalık satışları arttı - Son Dakika

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında alabalık satışları arttı.

İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Keklik Deresi mevkisinde kültür alabalığı üreticiliği yapan balıkçılar, balık satışlarında artış yaşanmasından memnun.

Balık üreticisi Medet Erol, Kovid-19 salgınından sonra alabalık satışlarında artış olduğunu söyledi.

Erol, Sarıçam ormanları ortasında, soğuk kaynak su içinde kültür alabalığı yetiştirdiklerini belirterek, "Koronavirüs salgınından sonra insanlar sağlıklı beslenmeye başladı. Diğer besin maddelerinden ziyade beyaz et olarak bizim alabalığı daha çok tercih ediyorlar." dedi.

Alabalıkların yüzde 80'i doğal ve 2 bin 200 rakımda üretildiğini hatırlatan Erol, "Bizim alabalıkların doğal beslenme oranı çok yüksek. Onun için bu Kovid-19 salgını nedeniyle vatandaşlar balığa yönelince satışlarımız arttı. Tabi biz de bundan memnunuz, inşallah bu salgın bir an önce ülkemizden çıkar. Vatandaşlarımızın tercihine göre havuzlarımızdan canlı olarak çıkarıp veriyoruz. Bazı vatandaşlarımıza da kendimize ait küçük kafede pişirerek hizmet veriyoruz. Vatandaşlarımıza diyoruz sağlıklı, canlı alabalık yesinler sağlıklarına dikkat etsinler." diye konuştu.

Yıllık ortalama 25-30 ton kültür alabalığı yetiştirilen tesislerde alabalığın kilosu 30 liradan satılıyor.