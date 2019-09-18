Kars'ta KÖYDES değerlendirme toplantısı yapıldı

Kars Valisi Türker Öksüz, Başkanlığı'nda Köylere Hizmet Götürme Birliği (KÖYDES) değerlendirme toplantısı yapıldı.



Kars Valiliği Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya Vali Türker Öksüz, Özel İdare Genel Sekreteri Zafer Yiğit, İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Yağcı ve ilçe kaymakamları katıldı.



Toplantının açılışında konuşan Vali Türker Öksüz, "2018-2019 KÖYDES çalışmalarını değerlendirmiş olacağız. Amacımız hem birlikte yürüttüğümüz çalışmaların genel değerlendirmesini yapmak, hem de karşılaştığımız sorunlar varsa onlarının çözümüne katkıda bulunmak. KÖYDES projesi köylerimize yönelik kırsal alandaki farklılık projesidir. 2019 yılı için 39 milyon 97 bin 604 liralık bir ödenek tahsis edildi. Hem il merkezimiz hem de ilçelerimiz dahil olmak üzere, bunlar çeşitli sektörlerdir. İçme suyu, yol ulaşım, atık su, sektörüne dağıtıldı" dedi.



İçme suyu projeleri hakkında da bilgi veren Öksüz, "Şuan itibariyle içme suyu sektöründe 11 projemiz tamamlandı. 33 adet projemiz de çalışmalarımız devam ediyor. 3 projeye başlanıldı. Biten projeler kapsamında 100 500 metrekare parke taşı, 10 adet menfez ve 15,5 kilometre BSK asfalt yapımı tamamlandı. 2018-2019 yılları arasında projelendirilen 2 adet atık su projesi tamamlandı, 5 proje de devam ediyor. Genel olarak projelerimizin yapımına yılsonuna kadar devam edeceğiz. İnşallah yılsonu itibariyle programımızda olan planladığımız işlerin tamamını bitirmeyi hedefliyoruz. Teknik sorunlar bazen ortaya çıkıyor. İçme suyu ile ilgili özellikle yer tahsisinden kaynaklı sorunlarımız zaman zaman oluyor. Onları da gündemimize alarak çözmeye çalışıyoruz" diye konuştu.



Köylülerin yaşam şartlarını iyileştirmek için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Vali Öksüz, "Buradan şunu ifade ediyorum. Biz köylerimize yönelik alt yapı projelerimizi en verimli şekilde tamamlamayı hedeflemiş durumdayız. Kırsalda yaşayan, köylerde yaşayan vatandaşlarımızın günlük hayatını daha kolaylaştırmak, artık temek ihtiyaçlar da içme suyu olmayan köy bırakmamak ve köy yolu ağımızda kaliteleri yükseltmek ve onların daha medeni imkanlarla, daha uygun şartlarda hayatlarını temin etmelerine yardımcı olmak bunun için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.



Yapılan konuşmaların ardından toplantıya geçildi. Toplantının kalan kısmı basına kapalı olarak devam etti. Toplantı da köylerde yapılan yatırımlar ele alındı. - KARS