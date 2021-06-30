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Kars'ta KÖYDES toplantısı yapıldı - Son Dakika

Kars'ta KÖYDES toplantısı yapıldı

30.06.2021 15:28
Kars'ta KÖYDES toplantısı yapıldı, System.String[]

Kars'ta Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün Başkanlığı'nda, Köylere Hizmet Götürme Birliği (KÖYDES) Meclis Toplantısı ve Muhtarlar Toplantısı yapıldı.

Kars'ta Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün Başkanlığı'nda, Köylere Hizmet Götürme Birliği (KÖYDES) Meclis Toplantısı ve Muhtarlar Toplantısı yapıldı.

Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda düzenlenen toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Toplantının açılışında konuşan Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, "Köylere Hizmet Götürme Birliği kurulduğu günden buyana öncelikle köylerimizin alt yapı ihtiyaçlarını menfez gibi, kanalizasyon gibi ihtiyaçlarını gidermek için elinden gelen gayreti gösteriyor. Mali imkanlarımız ölçüsünde bu çalışmaları bizzat yürütmeye çalışıyoruz. Amacımız köylerde yaşayan vatandaşlarımızda, şehirde yaşayan vatandaşlarımız gibi iyi imkanlara sahip, ivedi ihtiyaçlarını karşılayabilen ve kamu hizmetlerinden en iyi şekilde faydalanabilir durumda olmaları, yani köylümüzü en iyi şartlarda yaşatmak, yaşam kalitesini yükseltmek, hepimizin amacıdır" dedi.

KÖYDES sosyal amaçlı yatırımlar kapsamında Kars merkeze bağlı Hasçiflik ve Bekler köylerinde yapılmak üzere 110 metrekare taziye evi yapım projesi ile Çığırgan köyü 150 metrekare sosyal amaçlı salon yapımı yatırım programına alındı. Hasçiftlik köyü taziye evi yapımı tamamlanmış olup Bekler köyü taziye evi yapımı ve Çığırgan köyü sosyal amaçlı salon yapımı devam diyor.

2020 yılı KÖYDES yatırım programı kapsamında birliğimize toplam 7.328.821,00 TL tahsis edilmiş olup bu ödenek yatırımlar kapsamında kullanılmıştır.

27 adet proje köy yolları kapsamında 2020 yılı KÖYDES yatırım programına alınmış olup bu projelerden 23'ü köy içi kilit parke taşı yapım işi, 4'ü ise sanat yapısı (menfez) olarak belirlenmiştir.

Yatırım programına alınan köy içi kilit parke taşı yapım işinden 23'ü hayata geçirilmiştir. Köy içi kilit parke taşı yatırımları kapsamında toplamda 82.663 m2 kilit parke taşı köylerimize projelendirilmiş olup bu yatırımların sözleşme tutarı KDV dahil 3.937.726,44 TL'dir.

Köy yolları kapsamında 4 köyümüz için sanat yapısı (toplamda 10 adet menfez) yapımı yatırım programına alınmış olup tamamı hayata geçirilmiştir. bu yatırımların KDV dahil toplam sözleşme tutarı 541.620,00 TL'dir.

20 adet proje içme suları kapsamında 2020 yılı KÖYDES yatırım programına alınmış ve bu projelerden 15'i hayata geçirilmiş olup 5 proje iptal edilmiştir. Bu yatırımların KDV dahil toplam sözleşme tutarı 2.059.100,00 TL'dir.

Köy yolları kapsamında yatırım programına alınan 27 projeden tamamı hayata geçirilmiş olup

20 adet proje içme suları kapsamında 2020 yılı KÖYDES yatırım programına alınmış ve bu projelerden 15'i hayata geçirilmiş olup 5 proje iptal edilmiştir. Bu yatırımların KDV dahil toplam sözleşme tutarı 2.059.100,00 TL'dir. gerçekleşme oranı yüzde 100'dür.

İçme suları kapsamında yatırım programına alınan projelerden (iptal edilen 5 proje hariç) 15 projeden tamamı hayata geçirilmiş olup gerçekleşme oranı yüzde 100'dür.

Toplantıda daha sonra katılımcıların sorun ve istekleri dinlendi. Çözüm yolları konuşuldu. - KARS

Kars'ta KÖYDES toplantısı yapıldı
Kars'ta KÖYDES toplantısı yapıldı
Kars'ta KÖYDES toplantısı yapıldı
Kars'ta KÖYDES toplantısı yapıldı

Köylere Hizmet Götürme Birliği, Türker Öksüz, Yatırım, Kars, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kars'ta KÖYDES toplantısı yapıldı - Son Dakika


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