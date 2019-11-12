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Kars'ta köylerde kış hazırlığı

8 saat önce

KARS'ın Arpaçay ilçesine bağlı Küçük Boğaz köyünün sakinleri, kış hazırlıklarını sürdürüyor.

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KARS'ın Arpaçay ilçesine bağlı Küçük Boğaz köyünün sakinleri, kış hazırlıklarını sürdürüyor. Onarım ve bakım çalışmaları tamamlanan tandırlarda ekmek pişiren kadınlar, bir yandan da yastık ve yorganlar için yün çırptı. Çeçil peyniri de hazırlayan kadınlar, yorgunluklarını semaver çayıyla giderdi.

Kentte hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyretmesi ve kar yağmaması, köylüleri sevindirdi. Arpaçay'a bağlı Küçük Boğaz köyünde havanın sıcak olması, köylülerin kış hazırlıklarını da uzattı. Hayvanlarını ahıra sokmadan, merada otlatma fırsatı bulan köylüler; ahırlarını, evlerini ve kümeslerini tamir edip, eksikleri tamamlayarak, kışı daha rahat geçirmenin planını yapıyor. Köyde bir taraftan da kışın tüketilecek yiyeceklerin üretimi sürdürülüyor.Tandır geleneğinin devam ettiği köyde Yurdagül Demirel (43), eşi ve çocuklarının da yardımıyla kış hazırlıklarını yapıyor. Tandır yakarak, ekmek pişiren Demirel, kışın en çok yaptığı işlerden olan ekmek pişirmenin, neredeyse tarih olacağını belirterek, köyde çok fazla tandır kalmadığını söyledi. Hayatı boyunca tandırda ekmek pişirdiğini dile getiren Demirel, haftada yaklaşık 2 kez tandır ekmeği hazırladığını kaydetti. Yün çırpan, yöresel peynir olan çeçil yapan Yurdagül Demirel, akrabalarıyla birlikte semaver çayı hazırlayarak, yorgunluğunu atmaya çalıştı.


Arpaçay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 09:32 Kaynak: DHA
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