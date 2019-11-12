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Kars'ta köylerde kış hazırlığı

7 saat önce

Kars'ta köylerde kış hazırlığıKars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Küçük Boğaz köyünde kış hazırlıkları sürüyor.

Kars'ta köylerde kış hazırlığı

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Küçük Boğaz köyünde kış hazırlıkları sürüyor. Gerekli onarım ve bakım çalışmaları tamamlanan tandırlarda ekmek pişiren kadınlar bir yandan da yastık ve yorganlar için yün çırptı. Çekil peyniri de hazırlayan kadınlar, yorgunluklarını semaver çayıyla giderdi.

Kars'ta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi ve kar yağmaması köylüleri sevindirdi. Arpaçay ilçesine bağlı Küçük Boğaz Köyü'nde havaların sıcak gitmesi köylülerin kış hazırlıklarını da uzattı. Hayvanlarını ahıra sokmadan merada otlatma fırsatı bulan köylüler ahırlarını, evlerini, kümesleri ve tandırları tamir edip eksikleri tamamlayarak kışı daha rahat geçirmenin planlarını yapıyor.

Köyde bir taraftan da kışın tüketilecek yiyeceklerin üretimi de devam ediyor. Tandır geleneğinin devam ettiği köyde Yurdagül Demirel (43) eşi ve çocuklarının da yardımıyla kış hazırlıklarını sürdürüyor. Tandır yakarak ekmek pişireh Demirel, kışın en çok yaptığı işlerden biri olan ekmek pişirmenin neredeyse tarih olacağını söyleyerek, köyde çok fazla tandır kalmadığını söyledi. Kendisinin hayatı boyunca tandırda ekmek pişirdiğini belirterek haftada yaklaşık 2 defa tandır ekmeği hazırladığını kaydetti.

Yün çırpan, çeçil peyniri yapan Yurdagül Demirel, akrabalarıyla birlikte semaver çayı yaparak yorgunluğunu atmaya çalıştı.

Kars'ta köylerde kış hazırlığı

Arpaçay, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 09:58 Kaynak: DHA
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