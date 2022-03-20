Kars'ta köylerinde mahsur kalan 15 diyaliz hastasının imdadına UMKE yetişti - Son Dakika
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Kars'ta köylerinde mahsur kalan 15 diyaliz hastasının imdadına UMKE yetişti

20.03.2022 11:48
Kars'ta köylerinde mahsur kalan 15 diyaliz hastasının imdadına UMKE yetişti

Kars'ta etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köylerinde mahsur kalan 15 diyaliz hastası, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından hastaneye ulaştırıldı.

Kars'ta etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köylerinde mahsur kalan 15 diyaliz hastası, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından hastaneye ulaştırıldı.

Kentte iki gündür etkili olan yoğun kar ve tipi, vatandaşların zor anlar yaşamasına neden oluyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan Kars- Iğdır, Kars-Ani Ören Yeri, Kars- Göle ile 240 köy yolunda ekipler, hasta vatandaşlara ulaşabilmek için zor şartlarda çalışma sürdürüyor.

Bölgede etkili olan yoğun tipiden dolayı Susuz'da 4, Digor'da 5, merkez köylerde ise 6 diyaliz hastası mahsur kaldı.

UMKE görevlileri, bir paletli ambulans ve 3 araçla hastalara ulaşmaya çalıştı.

Uzun uğraşlar sonucu evlerinden alınan 15 diyaliz hastası Kars Harakani Devlet Hastanesine götürüldü.

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Erzurum, Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars'ta 2 bin 222 yerleşimin yolu kardan kapandı Erzurum, Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars'ta 2 bin 222 yerleşimin yolu kardan kapandı Kars'ta 382 köyün 173'ünün yolu ulaşıma kapalı Kars'ta 382 köyün 173'ünün yolu ulaşıma kapalı

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Iğdır, Kars, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kars'ta köylerinde mahsur kalan 15 diyaliz hastasının imdadına UMKE yetişti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kars'ta köylerinde mahsur kalan 15 diyaliz hastasının imdadına UMKE yetişti - Son Dakika
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