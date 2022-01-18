KARS'TA KÖYLÜLER, VALİ ÖKSÜZ'DEN SU SORUNLARININ ÇÖZÜLMESİNİ İSTEDİ - Son Dakika

KARS'ın Digor ilçesine bağlı Kocaköy'de yaşayanlar, su şebekesinin geçtiği komşuları Varlı köyünde zaman zaman vanaların kapatılması nedeniyle sorun yaşadıklarını belirterek, Vali Türker Öksüz'den yardım istedi. Köylüler adına Vali Öksüz ile görüşen Kocaköy Muhtarı Kemal Çağın, çözüm bulunmasını istedi.

Digor ilçesine bağlı Kocaköy'de yaşanan su sorununa çözüm bulmak isteyen yaklaşık 100 köylü, Kars Valiliği'ne geldi. İçme suyu şebekesinin geçtiği Varlı köyünde vanaların kapatılması sebebiyle sorun yaşadıklarını belirten köylüler, hükümet konağı önünde toplandı. Burada bir süre bekleyen köylüleri temsilen içeriye giren muhtar Kemal Çağın, Vali Türker Öksüz'e sorunlarını anlattı. Görüşme sonrası dışarıda bekleyenlere konuşan Çağın, 4 bine yakın nüfusu bulunan köylerindeki sorun hakkında bilgi verdiğini, zaman zaman kavgalar çıktığını da dile getirdiğini ifade söyledi. Çağın, Vali Öksüz'ün çözüm için kendilerini Kars İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne yönlendirdiğini kaydetti.

'SUYUN HEPSİNİ KENDİLERİ ALIYORLAR' İDDİASI

Valilik önünde bekleyen köylülerden Sertaç Çağdavul da, "Su sorunumuz çok büyük. Devlet büyüklerimiz el atsın. Çocuklarımız okula gidiyor, yıkanamıyorlar, elbiseleri yıkanamıyor. Hayvanlarımız susuz, mecburen satmak zorunda kalıyoruz. Köyümüzün suyu var ama Varlı köyünün sınırından geçtiği için suyun hepsini kendilerine alıyor, bizim köyün suyunu kesiyorlar. Orada bir vana var. Vanayı kapatıyorlar su bizim köye gelmiyor. Gelmediği için insanlar mağdur. 100 kişi buraya toplanmış, tek nedeni ve sorunu su" diye konuştu.

'VALİ BEYLE GÖRÜŞTÜK BİZE SÖZ VERDİLER'

Kışın ortasında su sıkıntılarının büyük olduğunu ifade eden Muhammet Çelebi, "4 bin nüfuslu köyümüzde, 500 öğrenci, 25'i aşkın öğretmen, 3 doktor, 3 hemşire, 1 ebe ve sağlık görevlisi bulunuyor. Okul da sağlık ocağı da kalorifer ile ısınıyor. O da kalorifer kazanlarının içinde su olmadığı için boruların patlaması durumunda bunun vebalini nasıl ödeyecekler. Biz ilçede herhangi bir cevap alamadık, her zaman önümüzü tıkıyorlar. Biz de köy halkı olarak geldik, Vali Beyle görüştük, bize söz verdiler" dedi.

Köylüler, muhtarın açıklamasının ardından sessizce dağıldı.