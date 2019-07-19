Kars'ta köylülerin mantar mesaisi

Kars
'ın Sarıkamış
ve Selim
ilçelerine bağlı köylerde vatandaşlar, sağanak yağışın ardından oluşan mantarları toplamak için yaylanın yolunu tuttu.
Selim ilçesine bağlı Karahamza köyü ile Sarıkamış'a bağlı Alisofu köyünde yağışın ardından yaylalara çıkan vatandaşlar mantar toplamanın mutluluğunu yaşıyor. Hollanda
'dan yaz tatili için köyüne gelerek mantar toplamaya çıkan Şükran Karabulut, bu yıl yağmurların zamanında yağmamasından dolayı mantarın geç çıktığını söyledi.
Günde yaklaşık 10 kilometre yürüyerek hem spor
yaptıklarını hemde mantar topladıklarını ifade eden Karabulut, "Çayırlarda çıkan mantarların çok lezzetli oluyor. Yağmurlardan sonra köyümüzün mantarları oluşmaya başladı, çok kaliteli mantardır. Her sene köye gelirim, köyümü çok seviyorum." diye konuştu.
Köylülerden Toprak Kotan da her yıl mantar dönemini sabırsızlıkla beklediklerini belirterek, "Bu mantarlar et gibidir her sene yağmurlardan sonra çıkar. Bazen iri bazen de küçük olur. Derenin geçtiği yer sulak olduğu için büyükler o bölgede çıkıyor. Bir kaç gündür çok iyi mantar çıktı." ifadelerini kullandı.