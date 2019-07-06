Son Dakika Haberleri: Kars'ta köyüler yolu trafiğe kapattı
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Kars'ta köyüler yolu trafiğe kapattı

8 dakika önce

Kars'ta köylerini boşaltmak istemeyen köylüler, Kars-Iğdır-Ağrı-Erzurum karayolunu trafiğe kapattı.

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Kars'ta köylerini boşaltmak istemeyen köylüler, Kars-Iğdır-Ağrı-Erzurum karayolunu trafiğe kapattı. Araçların geçişine izin vermeyen köylüler ile sürücüler arasında zaman zaman arbede yaşandı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt köyünde yapılan Karakurt Barajı'ndan dolayı evleri sular altında kalacak olan köylüler, köyü boşaltmamak için eylem yaptı. Yüzlerce köyle Kars-Iğdır-Ağrı-Erzurum Karayolunu Karakurt köyünde trafiğe kapattı. Olay yerine çok sayıda jandarma gönderildi. Yolu trafiğe kapatan köylüler, hareket eden araç sürücülerine tepki göstererek ilerlemelerine izin vermedi. Zaman zaman arbedelerin yaşandığı bölgede jandarma ekipleri, olay çıkmasına izin vermedi.

Jandarma ekiplerinin uzun uğraşları sonucu ikna edilen köylüler, daha sonra yolu trafiğe açtı. Kars-Erzurum Karayolu'nda çok sayıda araç uzun süre yolda mahsur kaldı. Jandarma ekiplerinin yardımıyla araçlar yeniden yollarına devam etti.

Öte yandan, Karakurt'ta yolu trafiğe kapatan köylüler, barajdan dolayı mağdur olduklarını ileri sürerek köylerini boşaltmıyor. - KARS
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 11:05 Kaynak: İHA
Erzurum, Iğdır, Ağrı, Kars, Güncel
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