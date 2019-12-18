Kars'ta koyun otlatma sebebiyle çıkan kavgada bir kişi öldürüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kars'ta koyun otlatma sebebiyle çıkan kavgada bir kişi öldürüldü - Son Dakika

Kars'ta koyun otlatma sebebiyle çıkan kavgada bir kişi öldürüldü

6 saat önce

Kars'ın Arpaçay ilçesinde bir kişi, koyun otlatma yüzünden tartıştığı kişi tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.

Kars'ta koyun otlatma sebebiyle çıkan kavgada bir kişi öldürüldü, System.String[]

Kars'ın Arpaçay ilçesinde bir kişi, koyun otlatma yüzünden tartıştığı kişi tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.

İlçeye bağlı Tomarlı köyünde koyun otlatma yüzünden Caner O. ve Ömür D. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ömür D'nin silahla vurduğu Caner O, karnından ağır yaralandı.

Arpaçay Devlet Hastanesine kaldırılan Caner O, buradaki ilk müdahale sonrası sevk edildiği Kars Harakani Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin Ömür D'nin de aralarında bulunduğu 3 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Arpaçay, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 06:40 Kaynak: AA
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