Kozmetik ürünleri yüklü kamyonet devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

Kars'ta kozmetik ürünleri yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Selim Uluç idaresindeki kozmetik ürünleri yüklü kamyonet, Kars- Digor kara yolunun Hanlar Geçidi mevkisinde devrildi.
Kazayı gören diğer sürücüler durumu, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
Araçta sıkışarak yaralanan sürücü Uluç, Muhammet Burak Arca ve Sinan Taş sağlık ekiplerince çıkartılarak kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kozmetik ürünleri araziye savruldu, jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.
Kaynak: AA
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