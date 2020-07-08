Kars'ta kreş ücretleri el yakıyor - Son Dakika

Kars'ta kreş ücretleri el yakıyor

Kars'ta artan kreş ücretleri velileri kara kara düşündüyor.

Kars'ta artan kreş ücretleri velileri kara kara düşündüyor.

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Kantte korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kreş ücretlerine yapılan zam yapıldı. Buna göre 850 ile bin lira arasında değişen kreş ücretleri bundan sonra bin 400 ve bin 500 lira çıkarıldı.


Yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını ile mücadele tedbirleri nedeniyle kapatılan kreşler, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında açılması için hazırlıklarını yapmaya başladı.


Kars'taki kreşlerin geçen yıl bir öğrenci için 850 lira fiyatı yapılan yaklaşık yüzde 15'lik zam ile bin lira olurken, bu yıl ise bin lira olan fiyatlar pandemi bahane edilerek yüzde 50'lik artışla bin 400 ile bin 500 TL arasına çıkarılırken, fiyatları çok yüksek bulan veliler Kars Valisi Türker Öksüz'den konuya el atmasını istediler.


Pandemi sürecinden kendilerinin olumsuz etkilendiğini ifade eden veliler, "Salgın süresince kapalı kalan birçok işyeri oldu. Ancak normalleşme süresince açılan işyerleri kapalı kaldıkları ve alınması gereken tedbirlerin maliyetini hiçbir müşteriye yansıtmadı. Kreşler neden bunu yapıyor. Biz çalışan insanlar çocuğumuzu kreşe vermek zorunda olduğumuzu bilen kreş sahipleri bunu fırsata mı çeviriyor? Bizler veliler olarak valimizden bu konuda destek bekliyoruz" dediler.


Öte yandan 1 çocuk için kentte bin lira olan kreş ücretleri, 500 lira artırılarak bin 500 lira oldu. Fiyatları yüksek bulanan veliler ne yapacağını şaşırttı. - KARS

Kars, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 14:16 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kars'ta kreş ücretleri el yakıyor - Son Dakika
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