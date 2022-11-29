Kars'ta kuduzdan kedi ölümü; köyde aşılama başlatıldı - Son Dakika
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Kars'ta kuduzdan kedi ölümü; köyde aşılama başlatıldı

29.11.2022 17:33
Kars'ta kuduzdan kedi ölümü; köyde aşılama başlatıldı

KARS'ın Kağızman ilçesine bağlı Denizgölü köyünde sokak kedisinin, saldırganlaşması ve ani ölümü nedeniyle yapılan kontrollerde, kuduz olduğu anlaşıldı.

KARS'ın Kağızman ilçesine bağlı Denizgölü köyünde sokak kedisinin, saldırganlaşması ve ani ölümü nedeniyle yapılan kontrollerde, kuduz olduğu anlaşıldı. Vakanın görüldüğü bölgeye hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı. Merkez mahalle ve köylerdeki kedi ile köpeklere aşı yapılması için çalışmalara başlandı.

Kağızman ilçesine 21 kilometre uzaklıktaki 870 nüfuslu Denizgölü köyünde Enver Doğan, evinin bahçesindeki sahipsiz kedide hastalık belirtileri gözlemleyince İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. İhbar üzerine köye gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri, kediyi saldırgan hareketler sergilemesi üzerine gözlem altına aldı. Kedinin 5 gün sonra ani ölümüyle alınan numune, Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü'ne gönderildi. Laboratuvarda yapılan tahliller sonrası kedide kuduz tespit edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince bölgede temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Bölgede henüz başka kuduz vakası tespit edilmezken, köydeki 20 kedi ve 15 köpeğe aşı yapıldı.

Kağızman Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu'nun 28 Kasım tarih ve 2022-1 sayılı kararıyla hastalık çıkışı yapılarak vakanın görüldüğü bölgeye hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı. Ekipler, Kağızman'ın merkez mahalleleri ve köylerindeki tüm kedi ve köpeklerin aşılanması için çalışmalara başladı.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Kars'ta kuduzdan kedi ölümü; köyde aşılama başlatıldı - Son Dakika

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