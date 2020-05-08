Kars'ta kumar oynarken yakalanan 8 kişiye sosyal mesafeyi ihlalden para cezası - Son Dakika

Ayrıca, kumar oynayanlara Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymamaktan toplam 31 bin 325 lira ceza kesildi.

Söz konusu 8 kişi hakkında, "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

İl merkezinde müstakil bir evin kumar oynatmak maksatlı kiralandığını tespit eden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

Kars 'ta evde kumar oynayan 8 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymamaktan toplam 31 bin 325 lira para cezası uygulandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı

Prens Harry ve Meghan Markle'ın yaşadığı lüks malikane ilk kez görüntülendi

Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım

Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun

Demet Akalın, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Fahrettin Koca'ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi

Yazar Pucca, yanlış anlaşılmadan dolayı Ece Erken'e öfke kustu: Hayatımda gördüğüm en boş ve salak kişisin