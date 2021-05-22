Kars'ta kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 13 kişiye para cezası kesildi - Son Dakika

Kars'ta kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 13 kişiye para cezası kesildi

Kars'ta kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 13 kişiye 54 bin 310 lira idari ceza uygulandı.

Kars'ta kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 13 kişiye 54 bin 310 lira idari ceza uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi'ndeki apart dairenin kumarhaneye dönüştürüldüğü tespit edildi. Adrese düzenlenen operasyonda, 13 kişi kumar oynarken yakalandı. Bu kişilere, kumar oynamak ve Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 54 bin 310 lira idari ceza verildi. Öte yandan, kumarda kullanılan 18 bin 908 lira ile 300 dolara el konuldu.

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