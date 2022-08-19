Kars'ta şarampole düşen midibüsteki 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kars'ta şarampole düşen midibüsteki 6 kişi yaralandı

19.08.2022 17:08
Kars'ta şarampole düşen midibüsteki 6 kişi yaralandı

Kars'ta kuran kursu öğrencilerini taşıyan midibüs şarampole düştü, 6 kişi yaralandı.

Kars'ta kuran kursu öğrencilerini taşıyan midibüs şarampole düştü, 6 kişi yaralandı.

Sarıkamış'tan, il merkezine piknikten dönen kuran kursu öğrencilerini taşıyan belediyeye ait Şener A. idaresindeki midibüs, ön lastiğinin patlaması sonucu Cumhuriyet köyü yakınlarında şarampole düştü.

Kazada yaralanan sürücü ve M.Y, S.K, Y.Y, C.K, ile A.R.D, sağlık ekiplerince Kars Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ta şarampole düşen midibüsteki 6 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kars'ta şarampole düşen midibüsteki 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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