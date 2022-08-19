Kazada yaralanan sürücü ve M.Y, S.K, Y.Y, C.K, ile A.R.D, sağlık ekiplerince Kars Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kars'ta şarampole düşen midibüsteki 6 kişi yaralandı - Son Dakika

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