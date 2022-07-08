Kars'ta Kurban Bayramı trafiği helikopterle denetlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Kars'ta Kurban Bayramı trafiği helikopterle denetlendi

08.07.2022 10:44
Kars'ta Kurban Bayramı trafiği helikopterle denetlendi

Kars İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kurban Bayramı dolayısıyla helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kurban Bayramı dolayısıyla helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.

Kars-Erzurum ve Kars-Iğdır kara yolunu helikopterle denetleyen ekipler, kural ihlali yapan sürücüleri havadan tespit ederek uygulama noktalarına bildirdi.

Denetimlerde, yaklaşık 500 aracın kontrolü sağlandı, kurallara uymadığı belirlenen sürücüler hakkında cezai işlem uygulandı.

Öte yandan Ölçülü ile Kümbet köyleri kavşağındaki denetimde sürücüleri hız ve emniyet kemeri konusunda uyaran ekipler, çocuklara kırmızı düdük hediye etti.

Jandarma ekipleri kontrol noktalarında sürücülere şeker de dağıtarak bayramlarını kutladı.

YORUMLAR
500
Bursa'da Kurban Bayramı öncesi şehirler arası otobüsler denetlendi Bursa'da Kurban Bayramı öncesi şehirler arası otobüsler denetlendi Isparta'da Kurban Bayramı öncesi fırın ve tatlıcılar denetlendi Isparta'da Kurban Bayramı öncesi fırın ve tatlıcılar denetlendi Kurban Bayramı öncesi helikopterle denetim yapıldı Kurban Bayramı öncesi helikopterle denetim yapıldı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ta Kurban Bayramı trafiği helikopterle denetlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:02 Trafoya yılan girdi, yetkililer gördükleri manzara karşısında ne yapacağını bilemedi
00:30 Akaryakıtta indirim! Motorine 2 lira 8 kuruş indirim geldi
00:28 Fenerbahçe, Tiago Çukur'un transferi için Watford ile anlaşma sağladı
00:17 Bir tıbbi sekreter, 3 tane çarşaflı kadını izinsiz şekilde kayıt altına aldı: Sizden hiçbir şeyden etmediğim kadar nefret ediyorum
00:11 Galatasaray, son gol kralı Umut Bozok için harekete geçti
23:54 Sedat Peker'in iddiaları sonrası Buket Aydın'dan Bodrum paylaşımı
23:36 Rennes, Kim Min-Jae'yi takımında görmek istiyor: Tam aradığımız oyuncu
23:30 İYİ Partili Başkan Yardımcısı Koray Aydın: Cumhurbaşkanı adayını ne erken ne de geç açıklayacağız
22:58 Bülent Ersoy'un vasiyetinde dikkat çeken "Gülşen" detayı
17:44 Kremlin Sözcüsü Peskov, Boris Johnson'ın istifasını yorumladı: Bizim için endişe verici değil, ondan hoşlanmıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 10:47:58. #1.12#
SON DAKİKA: Kars'ta Kurban Bayramı trafiği helikopterle denetlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement