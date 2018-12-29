Kars'ta Kurt Sürüsü Görüldü
50 dakika önce
Kars'ta aç kalan kurtlar ilçe merkezine indi.
Kars
'ta aç kalan kurtlar ilçe merkezine indi. Susuz
ilçesine inen kurtlar o sırada karla mücadele çalışması yapan İl Özel İdare ekiplerince anbean cep telefonuyla kaydedildi.
Sert geçen kış şartları nedeniyle aç kalan kurt sürüsü, Susuz'da sürü halinde yiyecek aradı. ile merkezine kadar gelen kurt sürüsü bir süre yiyecek aradıktan sonra geri döndü. Dağlık alan giden kurt sürüsü o sırada kar çalışması yapan İl Özel İdaresi ekiplerince cep telefonuyla kaydedildi. Kurtlar daha sonra gözden kayboldu. - KARS
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 12:28 Kaynak: İHA
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