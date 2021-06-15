Kurtların saldırısına uğrayan 22 koyun telef oldu, 15'i de yaralandı - Son Dakika

Kars'ta kurtların saldırdığı sürüdeki 22 koyun telef oldu, 15 koyun da yaralandı.
Halitpaşa Mahallesi'nde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Şevki Kuşari'nin ağılına kurt girdi.
Kurtların saldırısı sonucu ağıldaki 80 küçükbaş hayvandan 22'si telef oldu, 15'i de yaralı kurtuldu.
Koyunların sahibi Şevki Kuşari gazetecilere yaptığı açıklamada, koyunlarını dün merada otlatıp gece evinin yakınındaki ağıla koyduğunu söyledi.
Kuşari, gece fenerle kontrol için ağıla girdiğinde koyunlarının kurt saldırısına uğradığını anladığını ifade etti.
Kaynak: AA
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