KARS'TA KUZU ÖLÜMLERİ KORKUTTU - Son Dakika

KARS'ın Arpaçay ilçesine bağlı Karaurgan köyünde bir yetiştiriciye ait yeni doğan 100 kuzunun ölmesi çiftçileri korkuttu. İlçe tarım ve orman müdürlüğü, kuzu ölümleriyle ilgili araştırma başlatırken, alınan numuneler incelenmek üzere Erzurum Veteriner Kontrol Enstitü Müdürlüğüne gönderildi.

Arpaçay ilçesine bağlı 241 nüfuslu Karaurgan köyünde, yaklaşık 10 günden beri yaşanan kuzu ölümleri önlenemiyor. 180 küçükbaş hayvanı bulunan Abubekir Aydın'a ait 100 kuzu, 10 gün içinde telef oldu. Yeni doğan kuzularının telef olması karşısında şaşıran Aydın, ilçe tarım ve orman müdürlüğünden yardım istedi. Kuzu ölümleri sebebiyle mağdur olduğunu belirten Aydın, 10 günden beri kuzular birer birer telef oluyor. İlçe tarım ve orman müdürlüğü ile Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyelerine ve özel veterinerlere de götürdüm. İlk tanıda şap denilerek aşı yaptılar ama ölümler artarak devam etti. Yetkililerden yardım bekliyorum. Geride kalan hayvanları kurtarmak için yetkilerin önlem almasını istiyorum. Kuzu ölümlerinden dolayı 150-160 bin lira civarında zarar oluştu dedi.

Karaurgan köyünde Abubekir Aydın'a ait kuzuların ölümüyle ilgili inceleme yapan Arpaçay Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Kuzularda ölüm vakalarının görülmesiyle birlikte aşılama yapıldığı bildirilen açıklamada şu bilgilere yer verildi

Kuzu ölümleri devam edince 03 Şubat 2022 tarihinde Abubekir Aydın, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesine ölen hayvanlarından birini götürerek otopsi yaptırmış ilk bulgularda herhangi bir teşhis bildirilmemiştir. Alınan örnekler patoloji laboratuvarına gönderilmiş ve henüz sonuçlar çıkmamıştır. Abubekir Aydın 4 Şubat 2022 tarihinde olayı İlçe Müdürlüğümüzü aksettirmiş bunun üzerine şahısın işletmesinde ölen hayvanlardan birini aynı gün Erzurum Veteriner Kontrol Enstitü Müdürlüğüne laboratuvar teşhisi için gönderilmiştir. İlk anemnez ve müdürlüğümüzce yapılan muayenede hayvanlarda şap hastalığından şüphelendiğinden 5 Şubat 2022 tarihinde işletmeye şap aşılaması yapılmıştır. Ayrıca 8 Şubat 2022 tarihinde ölen hayvanlardan alınan bir numune ise Şap Enstitüsüne gönderilmiştir. Ölen kuzularda hem müdürlüğümüz hem de Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesinde yapılan makroskobik incelemelerde net teşhis konulamadığından laboratuvar sonuçları beklenmektedir. Şahsın Müdürlüğümüze başvuruda bulunduğu 4 Şubat günü yaklaşık 40 kuzusu öldüğü beyanında bulunmuştur. 9 Şubat 2022 tarihinde kadar ölümler devam ettiğinden toplam sayı 100 e ulaşmıştır.