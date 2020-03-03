Kars'ta KYK yurtlarında kalan öğrencilerden Mehmetçik'e ışıklı destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kars'ta KYK yurtlarında kalan öğrencilerden Mehmetçik'e ışıklı destek - Son Dakika

Kars'ta KYK yurtlarında kalan öğrencilerden Mehmetçik'e ışıklı destek

6 saat önce

KARS'ta, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda (KYK) kalan öğrenciler, ildeki tüm yurt binalarında ışıklarla TSK yazarak Mehmetçik'e destek oldu.

Kars'ta KYK yurtlarında kalan öğrencilerden Mehmetçik'e ışıklı destek, System.String[]

KARS'ta, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda (KYK) kalan öğrenciler, ildeki tüm yurt binalarında ışıklarla TSK yazarak Mehmetçik'e destek oldu.

TSK'nın Suriye'de başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'na Kars'taki KYK yurtlarında kalan öğrenciler destek verdi. Yurt odalarında ışıklarla TSK yazısı yazıldı. Bayraklar açan öğrenciler, vatan ve bayrak sloganları attı. Mehmetçik'in her zaman yanında olduklarını belirten öğrenciler, açtıkları dev Türk bayrakları etrafında birlik ve beraberlik mesajı verdi.


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Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:32 Kaynak: DHA
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