Son Dakika Haberleri: Kars'ta LGS heyecanı
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Kars'ta LGS heyecanı

4 dakika önce

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kars'ta da Liselere giriş sınavı LGS'nin birinci oturumu başladı.

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Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kars'ta da Liselere giriş sınavı LGS'nin birinci oturumu başladı. Sınavın ilk bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve öğrencilere 75 dakika süre verilecek.

Sabah erken saatlerde çocuklarıyla birlikte Alparslan Anadolu Lisesi'ne gelen aileler, çocuklarına sınav öncesinde destek verdi. Saat 09.30'da başlayan sınav öncesinde binlerce ortaokul son sınıf öğrencisi sınavın yapılacağı kentteki diğer okullara gelerek sınava girdi.

Çocuklarına eşlik eden veliler ise çocukları sınavda ter dökerken, kendileri de okul bahçesinde heyecanlı bekleyişini sürdürdü. - KARS
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:35 Kaynak: İHA
Yaşam
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