Kars'ta lise öğrencileri "Çanakkale Destanı"nı kara kalem çalışmalarıyla anlattı - Son Dakika

Kültür ve Turizm ile Milli Eğitim Bakanlıkları iş birliğinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tarihi Kafkas Harp Tarihi Müzesi'nde "Çanakkale" temalı kara kalem resim sergisi açıldı.

Gülahmet Aytemiz Güzel Sanatlar Lisesi öğrenciler tarafından hazırlanan resim sergisinde, Çanakkale Zaferi kara kalem çalışmalarla anlatıldı.

Kars Valisi Türker Öksüz, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin, "Kanlı Tabya" olarak bilinen Kafkas Harp Tarihi Müzesi'ndeki serginin açılışını gerçekleştirdi.

Gülahmet Aytemiz Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Sait Gürek, yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında resim sergisini tarihi müzede açtıklarını söyledi.

Gürek, öğrencilerin resimleri duygulanarak yaptığını anlatarak, "Sergi için öğrencilerimiz tarihi bir gün olması nedeniyle 18 Mart'ı seçtiler. Öğrencilerimiz yaklaşık 1 aydır kara kalem çalışmasıyla eserleri ortaya çıkartmaya çalıştı. Türk tarihi açısından önemi olan bu günde sergi açmak bizim için de gurur verici, emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Öğrencilerden Zerda Yucal ise resimleri hissederek yaptıklarını dile getirerek, "Bugünün anlam ve önemini biliyoruz. Öğretmenlerimizin de teşvikiyle Çanakkale'nin geçilmez olduğunu bugün göstermeye çalıştık." diye konuştu.