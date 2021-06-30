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Kars'ta lise öğrencileri kütüphanesi olmayan okullar için seferberlik başlattı - Son Dakika

Kars'ta lise öğrencileri kütüphanesi olmayan okullar için seferberlik başlattı

30.06.2021 11:23
Kars'ta lise öğrencileri kütüphanesi olmayan okullar için seferberlik başlattı, System.String[]

Kars'ta Faik Fikriye Torunoğulları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile öğretmen ve idarecileri, "Meslek Liseleri Hayata Dokunuyor" projesi kapsamında kendi imkanlarıyla okullara kütüphane kazandırıyor.

Kars'ta Faik Fikriye Torunoğulları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile öğretmen ve idarecileri, "Meslek Liseleri Hayata Dokunuyor" projesi kapsamında kendi imkanlarıyla okullara kütüphane kazandırıyor.

Meslek lisesinin gönüllü öğretmen ve öğrencileri, yaklaşık 6 aydır ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında, kent genelinde kütüphanesi olmayan okullara yönelik çalışma başlattı.

Kendi imkanlarıyla topladıkları paralarla kütüphane için gerekli dolap, masa, halı, kitap gibi malzemeleri temin eden öğrenciler ile öğretmenleri, proje kapsamındaki ilk kütüphaneyi Selim ilçesi Kaynarlı Köyü İlkokuluna kazandırdı.

Kamyona doldurdukları malzemeleri köy okuluna götürerek kurulumunu yapan öğretmenler ile öğrenciler, ildeki kütüphanesiz tüm okullara yönelik de aynı çalışmayı yapmayı hedefliyor.

"Hedefimiz her yerde böyle çalışmaların başlamasına vesile olmak"

Lise müdürü Talip Oğultarhan, AA muhabirine, köy okulları için harekete geçerek böyle bir proje başlatıp hem çocuklara okuma alışkanlığı hem de ders çalışabilecekleri güzel ortamlar hazırladıklarını söyledi.

Projeyi kütüphanesi olmayan tüm okullarda uygulamayı amaçladıklarını ifade eden Oğultarhan, "Kaynarlı köyünde yeni yapılan okulda kütüphane olmadığını öğrendik, bunun üzerine harekete geçerek güzel bir kütüphane kurduk. Hedefimiz ülkede örnek olmak ve her yerde böyle çalışmaların başlamasına vesile olmak. Selim ilçesindeki köy okulu bizim için başlangıç oldu, ilerleyen süreçlerde kütüphane kurmaya devam edeceğiz." dedi.

Öğrencilerden Nazar Karimiş ise köy okullarına kütüphane kurarak ilkokul çağındaki çocukların kitaplara daha rahat erişmelerini sağlamaya çalıştıklarını anlattı.

Hayallerini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu belirten Karimiş, "Umarım buradaki çocuklara faydalı oluruz ve gelecekte ülkeye faydalı birer birey olurlar. Bugün eşyaları kamyonlara yükledik ve okula getirdik. Sonra da kütüphane kuracağımız yere taşıdık ve orayı da temizleyerek rafları, dolapları kurduk. Kitaplarımızı yerleştirerek okula güzel bir kütüphane kazandırdık." ifadesini kullandı.

"Yaklaşık 2 bin 500 kitaba kavuştuk"

Kütüphane kazandırılan okulun Türkçe öğretmeni Buse Güllü de hem öğretmenler hem de öğrenciler adına çok mutlu olduklarını aktardı.

Okulda kütüphane olmadığı için öğrencilerin farklı kaynaklar okuma fırsatı bulamadığını dile getiren Güllü, "Sağ olsunlar meslek liselerimizin öncülüğünde yeni bir kütüphanemiz oldu. Yaklaşık 2 bin 500 kitaba kavuştuk. Çalışma kitaplarımız, okuma kitaplarımız oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Öğrencilerden Berivan Demirci de yeni eserlere kavuştukları için mutlu olduklarını, artık kütüphanede daha fazla zaman geçirerek hem kitap okuyacaklarını hem de ders çalışacaklarını söyledi.

Anadolu Lisesi, Kitap, Lise, Kars, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Kars'ta lise öğrencileri kütüphanesi olmayan okullar için seferberlik başlattı - Son Dakika


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