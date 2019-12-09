Kars'ta lise öğrencisini zorla kaçırdıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Kars'ta lise öğrencisi genç kızı okulun önünden zorla kaçırdıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı.

Atatürk ve Mesleki Anadolu Lisesinde öğrenim gören 17 yaşındaki M.B, okulun önüne gelen 3 kişi tarafından zorla minibüse bindirildi.

Durumu fark eden öğrenciler ile okul çevresinde görevli polisin müdahalesine rağmen zanlıların öğrenciyi alıp minibüsle kaçması üzerine Asayiş Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Genç kızı kaçıran 3 zanlı, kısa süre sonra Kars'tan çıkmak üzereyken yakalandı. Şüpheliler ile M.B, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 zanlı adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesi sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kasten yaralama" ve "tehdit" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

Ailesine teslim edilen M.B'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Genç kızın zorla minibüse bindirilmesi ve çevredeki öğrencilerin müdahale etmeye çalışması, Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasınca kaydedildi.