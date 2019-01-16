Kars'ta Liseli Kız Evinde Ölü Bulundu
20 dakika önce
Kars'ta liseli kız evinde silahla vurulmuş olarak bulundu.
Kars'ta liseli kız evinde silahla vurulmuş olarak bulundu.
Kars'ın Selim İlçesinde lise öğrencisi 16 yaşındaki S.U.'nun silahla vurulduğu bilgisi alan jandarma, olay yerinde intikal etti. Olay yerine gelen jandarma, yaptığı inceleme de S.U.'nun göğsünden vurulduğunu tespit etti. Öldüğü belirlenen S.U. olay yerine çağrılan ambulans ile Selim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma olay yerinde yaptığı incelemede, olayda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız bir tabancayı evin bitişiğindeki garajda buldu. Silahı muhafaza altına alan jandarma olay ile ilgili tahkikat başlatırken, S.U.'nun cesedi otopsi yapılmak üzere Erzurum Tıp Kurumu'na gönderildi. - KARS
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:36 Kaynak: İHA
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