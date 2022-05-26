Kars'ta liseli kızların kavgası kamerada

Kars'ta liseli kızların birbirine girdiği kavga anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kars merkez Faikbey Caddesi üzerinde okul çıkışı karşılaşan kızlar bilinmeyen bir sebepten dolayı cadde üzerinde birbirine girdi. Liselilerin saç saça baş başa kavgasında, tekme-tokatlar da havada uçuştu.

Polis ve çevredekilerin müdahale ettiği kavga anları, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Polislerin ayırdığı kızlar, daha sonra bölgeden uzaklaştı. O anlar ise çevreden geçenler şaşkınlıkla izledi. - KARS