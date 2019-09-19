Son Dakika Haberleri: Kars'ta maddi hasarlı trafik kazası
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Kars'ta maddi hasarlı trafik kazası

49 dakika önce

Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 2 araç, hasar gördü.

Kars'ta maddi hasarlı trafik kazası, System.String[]

Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 2 araç, hasar gördü.


Kaza Faikbey Caddesi, GAMP Caddesi kavşağında meydana geldi. Faikbey Caddesi'nde seyirhalindeki kamyon ile GAMP Caddesi'nden seyir halindeki otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada yaralı olmazken, iki araçta maddi hasar meydana geldi. Bir süre araç trafiğinin durduğu caddeye trafik ekipleri sevk edildi.


Olay yerine gelen trafik ekipleri yaptıkları incelemenin ardından tarafları aralarında anlaştırdı. Tarafların anlaşmasıyla araçlar yoldan ayrılırken, Fiakbey Caddesi ise yeniden trafiğe açıldı. - KARS

Kars, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:56 Kaynak: İHA
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