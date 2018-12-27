Kars'ta Mahsur Kalan Baba ile Oğlu Kurtardılar

Kars'ın merkez Borluk köy yolunda tipi nedeniyle yaklaşık 2 saat mahsur kalan baba ile oğlu İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kars'ın merkez Borluk köy yolunda tipi nedeniyle yaklaşık 2 saat mahsur kalan baba ile oğlu İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı. Digor ilçe yolunda da buzlanma nedeniyle bazı araçlar şarampole kayarak devrilirken, Tekneli köyünde de tipiden kapanan yol açıldı.



İl Özel İdaresi ekipleri, şehirde etkili olan kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle yolda kalanların imdadına yetişti. Sürücülere zor anlar yaşatan tipi merkeze bağlı Tekneli ile Borluk köyü yollarında kapanmalara neden oldu. KarsDigor-Iğdır karayolunda etkili olan yoğun tipiyle yolların buz tutması ve bazı araçların yoldan çıkarak devrilmesine neden oldu. Araçlardan bazıları çekicilerle kurtarılırken bazıları ise halen kurtarılmayı bekliyor.



Merkez Borluk köy yolunda oğlu Murat ile birlikte mahsur kalan Hakkı Tikicieri'nin imdadına Özel İdaresi'nin karla mücadele ekipleri yetişti. Araçlarının kara saplanmasıyla mahsur kaldıklarını anlatan Hakkı Tikicieri, 'Köye 2 kilometre kala tipinin doldurduğu kara saplandık. Arabanın altını elle boşalttık. Zincirleri attık, yanımızda birkaç öğrenci vardı. Onlar köye yürüyerek gittiler oğlum ise benimle kaldı. 2 saat sonra ekipler geldi yolu açarak bizi kurtardılar dedi.



Tekneli Köyü yolunda da ekipler hummalı bir çalışma yaparak mahsur kalan araçlara ulaştılar. Araçların karlı zeminde terk edildiği, içerisindeki öğrenci yolcuların köye gittikleri görülürken, yapılan çalışmalar sonrasında yol ulaşıma azıldı. Tekneli Köyü Muhtarı Mehmet Şan, yolları açan ekiplere teşekkür etti

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