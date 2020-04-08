Kars'ta market işletmecisi, Kovid-19'a karşı şeffaf naylon ve tulum ile önlem aldı - Son Dakika

Kars'ın Arpaçay ilçesinde bir esnaf, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı koruyucu tulum giyerek, müşterileri ile arasına şeffaf naylondan bölme yaptı.

İlçede market işleten Selim Altay, yeni tip koronavirüs riskine karşı koruyucu tulum, maske, eldiven giyerek, iş yerinde kendisinin bulunduğu bölüm ile müşterileri arasındaki kısma şeffaf naylonla çekti.

Maskesiz müşterileri markete almayan Altay, şeffaf naylonun önüne "Kovid-19 alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir, sağlıcakla." yazarak müşterilerine de uyarılarda bulunuyor.

Altay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işleri gereği birçok insanla temas halinde olduklarını söyledi.

Salgının kendileri ve müşterileri için de risk oluşturduğunu ifade eden Altay, şunları kaydetti:

"Koronavirüs çok hızlı yayılabiliyor, bizler de bunun için sıkı tedbirler alıyoruz. Dükkanımızdaki sosyal mesafeye özen gösteriyoruz, fazla müşteri olursa gerekirse dışarıda bekletiyoruz. Bu durumu daha da sağlıklı hale getirmek için koruyucu tulum giydim, müşterilerim ile bulunduğum alana naylondan bölme yaptım. Böylelikle riski en aza indirmiş oldum. Bu virüsü alacağımız önlemlerle yenebiliriz."