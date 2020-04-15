Kars'ta Mart ayında 167 konut satıldı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Kars'ta Mart ayında 167 konut satıldı - Son Dakika

Kars'ta Mart ayında 167 konut satıldı

7 saat önce

Kars'ta Mart ayında toplam 167 konut satış sonucu el değiştirdi.

Kars'ta Mart ayında 167 konut satıldı, System.String[]

Kars'ta Mart ayında toplam 167 konut satış sonucu el değiştirdi.


Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK)'in verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları 2020 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 oranında artarak 108 bin 670 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 19 bin 846 konut satışı ve yüzde 18,3 ile en yüksek paya sahip oldu.


Satış sayılarına göre İstanbul'u, 12 bin 409 konut satışı ve yüzde 11,4 pay ile Ankara, 7 bin 131 konut satışı ve yüzde 6,6 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 7 konut ile Hakkari, 10 konut ile Ardahan ve 37 konut ile Bayburt oldu.


TUİK Kars Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerden Kars'ta 2020 Mart 167 konut, Ağrı'da 128 konut, Iğdır'da 94 konut ve Ardahan'da 2020 Mart ayında 10 konut satış sonucu el değiştirdi. - KARS

İstanbul, Kars, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 02:08 Kaynak: İHA

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