Son Dakika Haberleri: Kars'ta Mart Ayında Kar Sürprizi

Kars'ta Mart Ayında Kar Sürprizi

1 saat önce

Kars'ta Mart ayında yağan kar, vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Kars'ta Mart Ayında Kar Sürprizi, System.String[]
Kars'ta Mart ayında yağan kar, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Sabah erken saatlerde kentte etkili olan kar yağışı özellikle sürücüleri hazırlıksız yakaladı. Kışlık lastiklerini çıkaran sürücüler karlı ve buzlu yollarda ilerlemekte zorlandı.

Türkiye'nin birçok kentinde bahar havası yaşanırken, Kars'ta kış kendini yeniden gösterdi. Gece başlayan ve sabah erken saatlerde de etkisini sürdüren kar yağışı, etrafı yeniden beyaza bürüdü. Kar yağışı sonrasında ise vatandaşlar iş yerlerinin önünün karını temizledi.

Kar yağışı Sarıkamış'ta da etkili olurken, belediye ait greyderler caddelerin karını temizledi. Sarıkamış Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığı bahar ayalarına girilmesine rağmen 50 santim olarak ölçüldü. Kar yağışının gün boyu etkili olması bekleniyor. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 11:28 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyuncak Alan Küçük Mirza'nın Mutluluğu İzleyenleri Duygulandırdı 13 Yaşındaki Çocuk, Tüfekle Oynarken Kazara Arkadaşını Vurdu WhatsApp'a Yalan Haberlerin Yayılmasını Engellemek İçin İki Önemli Özellik Geldi 3 Komandonun Hayatını Kaybettiği Kazanın Kamera Görüntüsü Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.3.2019 12:49:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kars'ta Mart Ayında Kar Sürprizi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]