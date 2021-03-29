Kars'ta mart sonunda çatılar ve ağaçlarda buz sarkıtları oluştu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde aşırı soğuklar nedeniyle çatılar ve ağaçlarda buz sarkıtları oluştu.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde aşırı soğuklar nedeniyle çatılar ve ağaçlarda buz sarkıtları oluştu. Martın son günlerinin yaşanmasına rağmen özellikle hafta sonu etkili olan kar yağışıyla yeniden beyaza bürünen ilçede gece hava sıcaklığı sıfırın altında 9 derece ölçüldü. Özellikle kar yağışı sonrası etkisini artıran soğuk hava sebebiyle bina çatılarında, ağaç dallarında eriyen karlar buz sarkıtlarına dönüştü. Bitkilerin de kırağı ile kaplandığı ilçede, araçların camları buzla kaplandı, bazı vatandaşlar da araçlarını battaniye sararak soğuktan korumaya çalıştı. İlçede bazı çocuklar da okul bahçesinde kar topu oynamanın keyfini yaşadı. Hayvanların yiyecek bulmakta güçlük çektiği ilçede kargalar ile sığırcıkların yiyecek için kavga etmeleri ilgin görüntü oluşturdu.

Kars, kar, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Kars'ta mart sonunda çatılar ve ağaçlarda buz sarkıtları oluştu - Son Dakika

Son Dakika

Bu kadarı da fazla! Myanmar'da yönetime el koyan ordu mensupları sivil halkın evlerine yabancı cisimler fırlatırken görüntülendi

Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın taliplerine 30 milyon euro fiyat biçti

Anadolu kültürünün en önemli tanrıçalarından biri olan Kybele'ye adanmış bir mağara bulundu

Kabine toplantısına saatler kala Reuters'a konuşan yetkili: Çok daha sert tedbirler görebiliriz

Tutukluluğu devam eden Melek İpek'ten kızlarına mektup: Özleyince elinizi kalbinize koyun, ben hep oradayım

Kocanın tutkusu nedeniyle 8 yıllık yuva yıkıldı! İşin içinde başka kadınlar da var

Erzurum'da hayrete düşüren görüntü! Çoban köpeğinin kurtlarla dansı kamerada

Süveyş Kanalı'nı tıkayan dev gemi 7. günde yüzdürüldü! Kurtarılma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı