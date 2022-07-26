Kars'ta mayın patlaması: 1 yaralı - Son Dakika
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Kars'ta mayın patlaması: 1 yaralı

26.07.2022 11:56
Kars'ta mayın patlaması: 1 yaralı

Türkiye-Ermenistan sınırındaki mayınların temizlenmesi sırasında meydana gelen patlamada yabancı 1 kişi yaralandı.

Türkiye- Ermenistan sınırındaki mayınların temizlenmesi sırasında meydana gelen patlamada yabancı 1 kişi yaralandı.

Kars'ın Arpaçay ilçesi Ermenistan sınırında mayın temizliği sırasında patlama meydana geldi. Patlamada mayın temizleyen şirkette mayın temizleme görevlisi olarak çalışan yabancı uyruklu Paul Antonio isimli kişi, elinden yaralandı.

Patlamanın ardından bölgeye Arpaçay Doğruyol Jandarma Karakol Komutanlığı ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Patlamada elinden yaralanan Paul Antonio, ambulansla Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan Antonio'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili tahkikatı sürüyor. - KARS

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Kaynak: İHA

Ermenistan, Türkiye, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kars'ta mayın patlaması: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kars'ta mayın patlaması: 1 yaralı - Son Dakika
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