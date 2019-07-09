Kars'ta Memur Sen Başkanını seçti
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Memur-Sen Konfederasyonu Kars İl Başkanlığını yapılan seçim sonucunda Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Mahmut Kaan İlgar kazandı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:47 Kaynak: İHA
Memur-Sen Konfederasyonu Kars
İl Başkanlığını yapılan seçim sonucunda Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Mahmut Kaan İlgar kazandı.
Memur-Sen il binasında gerçekleştirilen ve 50 delegenin oy kullandığı seçime Memur-Sen Başkanlığını 8 yıldır sürdüren Diyanet Sen
Şube Başkanı Ebubekir Keleş ile Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Mahmut Kaan İlgar aday olarak katıldı. Seçim sonucunda 28 delegenin desteğini alan Mahmut Kaan İlgar, Kars Memur-Sen'in yeni başkanı oldu.
Seçim sonrasında Mahmut Kaan İlgar Başkanlığı'nda Memur-Sen İl Temsilclik yönetimi oluşturuldu.
Sağlık Sen Şube Başkanı Muharrem Koskalan'ın il sekreteri olduğu temsilcilik yönetimi Bayındır Memur Sen
İl Başkanı Yüksel Acay, Bem-Bir-Sen İl Başkanı Vahit Şentürk,Toç-Bir-Sen İl Başkanı Adem Arancı, Büro Memur Sen Şube Başkanı Ahmet Adıgüzel
'den oluştu. - KARS
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