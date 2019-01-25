Kars'ta Mesleki Eğitime Yönlendirme ve Tanıtım Toplantısı Yapıldı

Kars'ta Ortaokulu bitirip Orta öğretime geçiş sürecinde öğrencilerin mesleki eğitime yönlendirme ve rehberlik etkinliklerinin artırılması çalışmalarının ele alındığı Mesleki Eğitime Yönlendirme ve Tanıtım Toplantısı düzenlendi.

Kars'ta Ortaokulu bitirip Orta öğretime geçiş sürecinde öğrencilerin mesleki eğitime yönlendirme ve rehberlik etkinliklerinin artırılması çalışmalarının ele alındığı Mesleki Eğitime Yönlendirme ve Tanıtım Toplantısı düzenlendi.



Kars Milli Eğitim Müdürlüğü'nce Mesleki ve Teknik Eğitim Şubesi Şube Müdürü A.Cengiz Birdal Koordinesinde Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Mesleki Anadolu Lisesi Müdürleri Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürleri, Ortaokul Rehberlik öğretmenleri katıldı.



Toplantıda Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Harun Yenice, mesleki eğitimin önemi ve yapılması gereken çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi.



Milli Eğitim Şube Müdürü A.Cengiz Birdal, ise katılımcılara mesleki eğitimin memleket meselesi olduğunu diğer okullara göre oranlarının artırılması gerektiğini, mesleki eğitimin diğer ülkelere göre düşük olan oranın yükseltilmesinin, meslek lisesi öğrencilerinin yüksek öğretim görme oranlarının artırılması gerektiğini vurguladı.



Birdal, 2023 hedeflerine varmada mesleki liselerinin tanıtılması ve yönlendirilmesinin ehemmiyetini, mesleki eğitime yönlendirme ve tanıtım kapsamında hazırlanan eylem planı ve çalışma takviminin bütün il ve ilçelerdeki okullarda uygulanacağını kaydetti.



Birdal, yaptığı sunumda mesleki eğitimin tanıtılması ve rehberlik yönlendirmesi kapsamında yerel ulusal medya işbirliği, sektör ve birlik ve odalar ile işbirliği içeresinde, işletmelere gezi yapılarak, okullara ait laboratuvarlar öğrencileri gezdirilerek, sosyal medya da paylaşımlar yaparak, hazırlanacak kamu spotlarının yerel ve ulusal kanallarda paylaşarak istihdama yönelik mesleki eğitim ve geleceğe yönelik yönlendirme ile meslek liselerini Avrupa düzeyine çıkarıp hak ettiği noktaya getirmek zorunda olduklarına dikkat çekti.



Toplantı, katılımcıların soru ve sorunlarının dile getirilmesi ve çözümü için yapılması gereken önerilerin değerlendirilmesi ve ilgili mercilere iletilmesi için kayıt altına alınması kararlaştırıldı. - KARS

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