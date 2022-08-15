Kars'ta mest eden dolunay manzarası
KARS - Kars'ta akşam saatlerinde beliren dolunay eşsiz görüntüler ortaya çıkardı.
Kars merkez Boğazköy'de görüntülenen Dolunay, zaman zaman bulutların ardına gizlenirken, dolunayın bulutların arkasına gizlenme anı kameralara yansıdı.
Dolunay'ın bulutlarla birlikte şekilden şekile girmesi ise görenleri mest etti.
Kars'ta akşam saatlerinde başlayan ve gece bulutların arasına girerek kaybolan dolunay anbean kaydedildi.
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