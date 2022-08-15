Kars'ta mest eden dolunay manzarası - Son Dakika
Üye Girişi

Kars'ta mest eden dolunay manzarası

15.08.2022 12:31
Kars'ta mest eden dolunay manzarası

Kars'ta mest eden dolunay manzarası Kars'ta akşam saatlerinde beliren dolunay eşsiz görüntüler ortaya çıkardı.

Kars'ta mest eden dolunay manzarası

KARS - Kars'ta akşam saatlerinde beliren dolunay eşsiz görüntüler ortaya çıkardı.

Kars merkez Boğazköy'de görüntülenen Dolunay, zaman zaman bulutların ardına gizlenirken, dolunayın bulutların arkasına gizlenme anı kameralara yansıdı.

Dolunay'ın bulutlarla birlikte şekilden şekile girmesi ise görenleri mest etti.

Kars'ta akşam saatlerinde başlayan ve gece bulutların arasına girerek kaybolan dolunay anbean kaydedildi.

YORUMLAR
500
Dağcılar, Ani'nin fetih yıl dönümünü 2 bin 254 rakımda kutladı Dağcılar, Ani'nin fetih yıl dönümünü 2 bin 254 rakımda kutladı Mustafa Adıgüzel: 'Sağlıkta Şiddetin Nedenlerinden Biri de AKP'nin Hedef Göstermesidir' Mustafa Adıgüzel: 'Sağlıkta Şiddetin Nedenlerinden Biri de AKP'nin Hedef Göstermesidir'
Kaynak: İHA

Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ta mest eden dolunay manzarası - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:21 Ankara'da etkili olan fırtına ve sağanak bir kişinin ölümüne neden oldu!
18:15 Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi Çakır'ı öldüren Cerrahpaşalı Halit'in son hali görenleri şaşırttı!
18:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'yi bekleyen asıl tehlikeyi açıkladı
17:46 Fenerbahçe, Avrupa Ligi play-offlarında oynayacağı kadroyu UEFA'ya bildirdi! Sakatlığı devam eden Joao Pedro yine yok
17:31 Güney Kıbrıs Rum kesiminde skandal görüntüler! Terör örgütü PKK propagandası yapıldı
17:14 Trabzonspor, alacağını 10 taksitle ödeyecek! İsmail Köybaşı'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi
17:13 İran Dışişleri Bakanlığı, Salman Rüşdi'ye düzenlenen bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama yaptı: Konuyla ilgili bilgimiz yok
17:08 Son seçim anketinde en yakın rakibine yüzde 25 fark attı: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?
17:09 Suudi Arabistan'da idam cezası alan 15 yaşındaki Muhammed'in ailesinden ülkenin turizm elçisi Messi'ye çağrı: Lütfen oğlumuzu kurtar
17:04 Sunucu Zuhal Topal, hayranlarının beğenisini toplayan 2 pozu peş peşe paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 18:34:15. #1.13#
SON DAKİKA: Kars'ta mest eden dolunay manzarası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement