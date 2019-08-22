Son Dakika Haberleri: Kars'ta metruk evde yangın
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Kars'ta metruk evde yangın

23 dakika önce

Kars'ta metruk evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Kars'ta metruk evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Kars Ordu Caddesi üzerinde bulunan metruk evden duman çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen güvenlik güçleri bölgeyi güvenlik altına alarak itfaiyeyi bekledi.


Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, yangını büyümeden söndürdü. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmaları yaptıktan sonra olay yerinden ayrıldı. Polis ve itfaiye ekipleri, yangının kesin sebebini bulabilmek için çalışma başlattığı öğrenildi.


Öte yandan Kars'ta özelikle sahipleri tarafından boşaltılan ve uzun süre boş kalan metruk evlerde zaman zaman yangınların çıktığını belirten vatandaşlar, metruk binaların yıkılarak tamamen düzeltilmesi istiyor. - KARS

İtfaiye, Kars, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:34 Kaynak: İHA
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