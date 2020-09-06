Kars'ta MHP Merkeze İlçe Başkanlığı'na Uğur Boy tekrar seçildi - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kars Merkez İlçe Başkanlığı kongresi yapıldı.

Kars'ta bir otelin toplantı salonunda yapılan kongre de mevcut Merkez İlçe Başkanı Uğur Boy, ' Tek aday, tek liste' ile girerek güven tazeledi.

Divan Başkanlığı Kars'ın yetiştirdiği ve herkesim tarafından sevilen, sayılan siyasetçilerinden MHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Taner Gökçek'in yaptığı kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen MHP Merkez İlçe Kongresi'ne, 'Tek aday tek liste' ile giren mevcut Başkan Uğur Boy, yeniden MHP Merkez İlçe Başkanı seçildi.

MHP Kars İl Başkanı Tolga Adıgüzel, "Merkez İlçe Başkanlığı seçimimizi çok şükür yaptık. Mevcut Başkanımız Uğur Boy ile devam kararı aldık. Kars'a ve ülkemize hayırlı olsun" dedi.

MHP'nin Türkiye'nin istikrarlı siyasetinde önemli görev üstlendiğine dikkat çeken MHP MYK Üyesi Taner Gökçek, "Türkiye'de her dönem MHP duracağı yeri bilmiştir. Genel Başkanımız Bilge Lider Devlet Bahçeli'nin gösterdiği yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Kongrelerimizi tek tek yaptık. Bugün de Merkez İlçe Kongremizi birlik, beraberlik içerisinde yaptık. Allah hayırlara vesile olmasını nasip eylesin" diye konuştu.

Öte yandan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nin Temmuz ayında aldığı kongre kararı neticesinde MHP Kars İl Başkanlığı'da, Ağustos ayında ilçe kongrelerini tamamladıktan sonra bugün de MHP Merkez İlçe Başkanlığı kongresini yaptı.

MHP Kars'ta Merkez İlçe Başkanlığı'na mevcut Başkan Uğur Boy ile devam etti. Boy, yeniden başkan seçilerek güven tazeledi. - KARS