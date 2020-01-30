Kars'ta midesi ve bağırsağından uyuşturucu çıkan İranlı tutuklandı - Son Dakika

Kars Emniyet Müdürlüğünün yaptığı uyuşturucu operasyonunda, bağırsak ve midesinde uyuşturucu maddeyle yakalanan İran uyruklu ile beraberindeki 4 kişiden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda, dün gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bağırsak ve midesinde uyuşturucu madde olduğu tespit edilen İran uyruklu A.P. ile N.Ş, Ö.A, M.Y. ve Ş.K, Kars Harakani Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen İran uyruklu A.P. ile M.Y tutuklandı, N.Ş, Ö.A. ve Ş.K. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Digor-Kars kara yolundaki Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde, daha önce takibe alınan 5 kişinin bulunduğu aracı durdurmuş, araç ve üst aramasında sadece ruhsatsız silah ele geçirilen şüphelileri Kars Harakani Devlet Hastanesine götürmüştü.

Burada çekilen röntgen sonucu İran uyruklu A.P'nin mide ve bağırsaklarında kapsüller içerisinde 3 gramı folyoya sarılı 110,92 gram sentetik uyuşturucu, 64 gram esrar tespit edilmiş ve uyuşturucu hastanede çıkarılmıştı. Daha sonra A.P. ile beraberindeki 4 kişi gözaltına alınmıştı.