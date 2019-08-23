Kars'ta minibüsün çarptığı çocuk öldü
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Kars'ın Susuz ilçesinde minibüsün çarptığı 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 05:42 Kaynak: AA
Kars'ın Susuz ilçesinde minibüsün çarptığı 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Susuz ilçesine bağlı Büyük Çatma köyünde R.Ü. idaresindeki minibüs, 2 yaşındaki C.K'ye çarptı. Ağır yaralanan C.K. sağlık ekiplerince Susuz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından küçük çocuk, Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi. C.K. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekiplerince sürücü gözaltına alındı.
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