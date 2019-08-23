Son Dakika Haberleri: Kars'ta minibüsün çarptığı çocuk öldü
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Kars'ta minibüsün çarptığı çocuk öldü

9 dakika önce

Kars'ın Susuz ilçesinde minibüsün çarptığı 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Kars'ta minibüsün çarptığı çocuk öldü, System.String[]

Kars'ın Susuz ilçesinde minibüsün çarptığı 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Susuz ilçesine bağlı Büyük Çatma köyünde R.Ü. idaresindeki minibüs, 2 yaşındaki C.K'ye çarptı. Ağır yaralanan C.K. sağlık ekiplerince Susuz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından küçük çocuk, Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi. C.K. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekiplerince sürücü gözaltına alındı.

Susuz, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 05:42 Kaynak: AA
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