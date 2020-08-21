Kars'ta minikler bilgilendirildi - Son Dakika

Kars'ta polis, anaokulu öğrencilerini 'Temel Güvenlik ve Asayiş ile (Kovid-19) salgınıyla ilgili bilgilendirdi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü (TDP) ekiplerince, "Her Çocuk Bir Umut, Her Umut Bir Gelecek-2" projesi kapsamında kent merkezinde bulunan anaokulları ziyaret edildi.

TDP ekipleri ziyaret ettikleri anaokulunda hem minik öğrencilerle sohbet etti, hem de miniklere, "Temel Güvenlik ve Asayiş ile Kovid-19" konularında bilgilendirme yaptı. Sohbet ortamında geçen ziyaretlerde minikler, polislerle güzel bir gün geçirmenin keyfini yaşadı.

Öte yandan TDP ekiplerince bu tür etkinliklerin yapılacağı öğrenildi. - KARS