Son Dakika Haberleri: Kars'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Kars'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

1 saat önce

Kars'ın Kağızman ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kars'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]

Kars'ın Kağızman ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ateşyen yolunda, Volkan Bal idaresindeki 36 KC 018 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Kürşat Nuray'ın kullandığı 36 KC 346 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Nuray ile motosikletin arkasındaki Sinan Bayşar yaralandı.

Kürşat Nuray ve Toprakkale Mahalle Muhtarı olduğu öğrenilen Sinan Bayşar, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları Kağızman Devlet Hastanesinde ilk tedavilerinin ardından Kars Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi.

Volkan Bal, Kağızman, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:06 Kaynak: AA
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