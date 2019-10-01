Kars'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
1 saat önce
Kars'ın Kağızman ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:06 Kaynak: AA
Kars'ın Kağızman ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Ateşyen yolunda, Volkan Bal idaresindeki 36 KC 018 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Kürşat Nuray'ın kullandığı 36 KC 346 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü Nuray ile motosikletin arkasındaki Sinan Bayşar yaralandı.
Kürşat Nuray ve Toprakkale Mahalle Muhtarı olduğu öğrenilen Sinan Bayşar, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları Kağızman Devlet Hastanesinde ilk tedavilerinin ardından Kars Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi.
Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e ağır suçlama: 7 bin 500 Euro'ya alınan ağaçların gerçek fiyatının 780 Euro olduğunu öğrendik TBMM resepsiyonunda renkli anlar! Erdoğan davetlilere Tekirdağ köftesi ikram etti Ahmet Davuoğlu, eski BDP İstanbul Milletvekili Ufuk Uras ile görüştü Mezarda bulunan erkek bebek cesedine ilişkin 6 şüpheli, cinsel istismardan gözaltına alındı